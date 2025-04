Fraude aux billets pour le Colisée de Rome: 20 millions d'euros d'amende

Des touristes font la queue pour visiter le Colisée le 3 juillet 2024 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le gendarme italien de la concurrence a annoncé mardi avoir infligé une amende de 20 millions d'euros à la société gérant la billetterie du Colisée de Rome et six tour-opérateurs, accusés d'avoir contraint les touristes à acheter les billets les plus chers.

Une enquête avait été ouverte en juillet 2023 après que le gendarme de la concurrence eut constaté qu'il était "pratiquement impossible" d'acheter en ligne les billets de base pour visiter le célèbre amphithéâtre romain, le monument le plus visité d'Italie.

Ces sept sociétés auraient mis en place un système d'achat en masse des billets au tarif de base, les moins chers, par l'intermédiaire d'instruments informatiques, les rendant ainsi indisponibles pour les touristes qui souhaitaient les acheter sur internet.

Les sociétés en question proposaient en revanche aux touristes des billets beaucoup plus chers - comprenant par exemple des guides, l'option coupe-file... - pour accéder au Colisée.

L'amende principale, d'un montant de sept millions d'euros, a été infligée à CoopCulture, qui a géré de 1997 à 2024 la billetterie officielle du Colisée, "parce qu'elle a contribué, en connaissance de cause, au phénomène de l'indisponibilité grave et prolongée des billets d'accès au Colisée au prix de base", a dénoncé le gendarme de la concurrence dans un communiqué.

Un vendeur ambulant devant le Colisée à Rome, le 22 août 2020 ( AFP / Vincenzo PINTO )

Les six tour-opérateurs sanctionnés sont Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited et Musement S.p.A., précise le communiqué.

Selon les derniers chiffres officiels publiés par le ministère de la Culture, qui concernent l'année 2023, le Colisée a été de loin le monument le plus visité d'Italie avec 12,3 millions de visiteurs, devant le Panthéon de Rome (5,19 millions) et le musée des Offices de Florence (5,13 millions).