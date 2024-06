Fratelli di Germania

En Allemagne, Wolfsburg est considéré comme le « village gaulois » de la communauté italienne. C’est en effet dans la cité des loups que sont arrivés au début des années 1960 un important contingent d’ouvriers transalpins pour travailler chez Volkswagen. C’est aussi à Wolfsburg qu’est né le tout premier club communautaire du pays. Six décennies plus tard, l’USI Lupo-Martini est toujours bien vivante et c’est là qu’il fallait impérativement être pour suivre le match de la Nazionale contre la Croatie.

Situé dans les hauteurs de Wolfsburg, le Stadio Lupo héberge l’Unione Sportiva Italiana (USI) Lupo-Martini depuis un peu plus de 20 ans, dans un cadre résidentiel et verdoyant. Une petite tribune couverte, un synthétique d’entraînement, un terrain annexe et un club-house qui propose une carte digne de n’importe quelle bonne trattoria transalpine : pas de doute, c’est bien un petit morceau de foot amateur italien qui s’offre au visiteur en plein cœur du Land de Basse-Saxe. Le parking de ce pensionnaire d’Oberliga (D5, régionale) ressemble en revanche à celui d’une concession Volkswagen. Mais quoi de plus normal quand on sait que l’USI Lupo-Martini est née de la fusion de deux clubs communautaires locaux, le premier ayant été fondé co-fondé en 1962 par la marque automobile pour occuper ses ouvriers, alors tout juste arrivés en provenance de l’autre côté des Alpes pour aider à assembler des bagnoles au service de la jeune RFA.

…

Photos : JD et archives de l'USI Lupo-Martini

Par Julien Duez, à Wolfsburg pour SOFOOT.com