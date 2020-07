François-Xavier Bellamy : « Quel Macron faut-il croire ? »

François-Xavier Bellamy. © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Un philosophe peut-il se confronter à l'épreuve de la politique ? C'est ce que tente de faire François-Xavier Bellamy, désormais député européen (LR) depuis près d'un an. À Bruxelles, il siège dans la commission chargée de l'industrie, de l'énergie et de la recherche, celle de la culture mais aussi celle de la pêche. Le brillant prof de philo, auteur d'essais très remarqués comme Les Déshérités et Demeure (Grasset), qui a longtemps été élu local à Versailles, n'en délaisse pas pour autant le débat national où il intervient fréquemment sans craindre de partager sa vision idéaliste, rafraîchissante pour les optimistes, quelque peu candide pour les autres.

Mais ce trentenaire élevé aux valeurs d'un monde que l'on dit ancien sait aussi se montrer mordant face à ceux qui se croient les pionniers d'un nouveau monde, sans se départir de son sourire angélique, comme nous allons le constater dans cet entretien.

Le Point : Emmanuel Macron a-t-il suffisamment tiré les leçons de la crise ?

François-Xavier Bellamy : L'avenir le dira. De façon générale, et avec Emmanuel Macron en particulier, seuls les actes comptent et les paroles fluctuantes ne permettent pas toujours d'établir des convictions. Le projet du macronisme était d'adapter la France à la mondialisation. À l'inverse, la ligne que nous avons défendue pour l'élection européenne, c'était la nécessité

