information fournie par So Foot • 05/05/2023 à 18:23

François Jacob : « Me mettre la FFF à dos ? Rien à foutre »

La Fédération française de football via le FAFA (Fonds d’aide au football amateur) subventionne à hauteur de 50 % les clubs amateurs faisant l'acquisition d'un minibus 9 places Volkswagen. François Jacob, président du Blois Foot 41, a lui investi dans un véhicule Renault à cause de la pénurie de pièces de la marque allemande. Conscient de l’impossibilité de parvenir à l’obtention de ces aides financières, l’homme âgé de 65 ans appelle au pragmatisme de la FFF et espère tout de même obtenir un soutien financier.

Qu’est-ce qui vous a amené à acheter un minibus Renault ?

En septembre, j’ai contacté le concessionnaire Volkswagen qui m’a confirmé qu’il ne pouvait pas fournir de minibus neuf avant début 2024. Notre club est déjà propriétaire de quatre véhicules, dont deux obsolètes. Nous devons poursuivre notre mission : à savoir transporter les jeunes dans de bonnes conditions de sécurité. J’ai donc pris le parti d’acheter un véhicule Renault et qui nous a été livré début mars 2023. On ne va pas se mentir, les marques françaises sont moins chères que les étrangères. Pour un véhicule neuf Volkswagen, un club doit investir 50 000 euros. La 3F participe à hauteur de 50 %, soit 25 000 euros, à travers les aides de la FAFA. La région Centre-Val de Loire a subventionné le BF41 avec une enveloppe de 10 000 euros. On doit donc ajouter une somme de 15 000 euros.…

Propos recueillis par Thibault Julien pour SOFOOT.com