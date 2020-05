François Hollande : « J'ai ma part de responsabilité dans la situation de l'hôpital »

François Hollande s'est exprimé lundi 25 mai sur France Inter. © THOMAS SAMSON / AFP

Discret pendant toute la période de confinement, François Hollande profite du retour progressif à la vie normale pour revenir sur la gestion de la crise du coronavirus. Premier invité en studio de la matinale de France Inter depuis le déconfinement, l'ancien président de la République reconnaît notamment avoir joué un rôle dans la situation critique que connaissent les hôpitaux en France.

« J'ai gouverné la France pendant cinq ans, j'ai donc ma part de responsabilité aussi dans la situation de l'hôpital », explique-t-il face à Léa Salamé, même s'il rappelle la création de 30 000 postes et l'augmentation de la masse salariale de 7 %. « L'hôpital a été d'une grande capacité de mobilisation et de réaction : passer de 5 000 lits de réanimation à 10 000, être capable de ne refuser aucun patient, cela a supposé une mobilisation exceptionnelle des personnels. Tirons-leur un coup de chapeau, les Français ont applaudi, mais cela ne suffit pas. »

« Depuis des années, poursuit-il, on a contraint l'hôpital et on a imposé, j'ai pris ma part, je ne veux pas m'exclure, mis en place une sur-administration et c'est ce que les médecins rejettent : le codage d'actes, une tarification qui les a obligés à passer plus de temps, parfois, à remplir des papiers qu'à

