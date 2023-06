Franck Kita et deux agents de joueurs mis en examen

Le FC Nantes dans de beaux draps.

Dans un premier temps placé en garde à vue, Franck Kita, fils de Waldemar, également auditionné par les enquêteurs, vient d’être mis en examen ce jeudi soir selon Ouest-France. Le directeur général délégué du FC Nantes et deux agents proches du club – Bakari Sanogo (oncle et représentant de Moussa Sissoko qui ne possède pas de licence d’agent sportif de la Fédération française de football) et Joaquim Batica – sont accusés de blanchiment, blanchiment aggravé, blanchiment de fraude fiscale, exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable, exercice illégal de l’activité d’agent sportif par un ressortissant d’un État membre ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et complicité, exercice illégal de l’activité d’agent sportif par un ressortissant d’un État non-membre de l’Union européen ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et complicité.…

TM pour SOFOOT.com