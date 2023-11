information fournie par So Foot • 09/11/2023 à 09:53

Franck Haise : « Il vaut mieux ne pas être le Petit Poucet dans cette compétition »

La tête qu’il va faire lorsqu’il va affronter le Barça ou le Real.

Logiquement battus par le PSV ce mercredi à Eindhoven (1-0), les Lensois se sont notamment distingués par un nombre incroyable de cartons jaunes. Pas moins de sept Artésiens ont été avertis, dont Morgan Guilavogui qui a reçu une seconde biscotte, synonyme d’expulsion. Une distribution de cartons jaunes qui a fait réagir Franck Haise au micro de RMC Sport : « Je vois juste qu’on a fait 10 fautes et qu’on a pris huit cartons jaunes et un carton rouge. Nos adversaires en ont fait 19 et n’ont pris que deux cartons jaunes… » …

LT pour SOFOOT.com