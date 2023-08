information fournie par So Foot • 24/08/2023 à 20:28

Franck Haise : « Elye Wahi sera avec nous à Paris, et pas pour visiter »

Tremble, Milan Škriniar.

Présenté au public sang et or le week-end dernier, Elye Wahi pourrait faire ses débuts avec le RC Lens samedi soir au Parc des Princes, face au PSG. « Il sera avec nous à Paris et pas pour visiter la capitale » , a annoncé son coach Franck Haise en conférence de presse. En revanche, le jeune attaquant démarrera probablement sur le banc, lui qui n’a joué que 13 minutes cette saison, le 13 août, lors du nul de Montpellier face au Havre. À moins que……

