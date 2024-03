Franck Haise a envisagé de quitter Lens cet hiver

L’usure s’est faite sentir.

Franck Haise a reconnu avoir eu des doutes ces dernières semaines concernant la suite à donner à son parcours d’entraîneur, allant jusqu’à envisager quitter le banc du RC Lens. « Ce recul, je le prends en janvier, je l’ai d’abord fait pour moi avant tout et donc pour les autres. La charge mentale était importante et je ne pouvais pas aller à fond sur certains dossiers. J’étais plus tendu, plus fatigué, ça se voyait. Je me suis même demandé si dans 6 mois je n’arrêterai pas d’entraîner pour faire une pause » , a-t-il reconnu dans un entretien pour France Bleu Nord. Une situation qui l’a poussé à lâcher ses fonctions de manager général.…

TB pour SOFOOT.com