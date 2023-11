information fournie par So Foot • 03/11/2023 à 15:01

Francis-Le Blé n’accueillera pas Concarneau-Pau ni Brest-Strasbourg

Reports salut.

C’est une information du Télégramme qui semble confirmer la tendance depuis jeudi : le stade Francis-Le Blé n’accueillera pas la rencontre de Ligue 2 entre Concarneau et Pau, initialement prévue samedi soir. En cause, les importants dégâts subis par la toiture de la tribune Foucauld, entre autres, causés par le passage de la tempête Ciaran dans la nuit de mercredi à jeudi, et qui a battu des records de vitesse, notamment à Brest, avec des rafales à 155 km/h.…

CD pour SOFOOT.com