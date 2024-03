Francesco Farioli ne veut pas viser plus qu’un top 6 en Ligue 1

Aussi hésitant que ses attaquants.

L’OGC Nice a encore affiché un visage bien trop timide, ce dimanche, pour espérer ramener le moindre point de Toulouse. La défaite au Stadium (2-1) est le troisième revers en quatre rencontres de Ligue 1 et fait glisser le Gym à la cinquième place, avec seulement quatre petits points d’avance sur l’Olympique de Marseille qu’on annonçait au fond du trou et se retrouve sous la menace du RC Lens, qui affronte l’Olympique lyonnais ce dimanche soir et pourrait revenir à une unité. Dans ce championnat plus incertain que jamais, Francesco Farioli se veut pourtant encore confiant.…

EL pour SOFOOT.com