Francesco Farioli : « J’ai vu une équipe de warriors »

Un homme aux anges.

Francesco Farioli a réussi son premier déplacement au Parc des Princes en s’imposant (3-2) et décrochant ainsi une victoire de prestige. L’entraîneur italien de 34 ans était forcément heureux après la rencontre face à la presse : « C’était un moment particulier. Pour aller ici et faire un super résultat, tu dois faire un super match, qu’eux en face ne soient pas au top, il y avait plein de choses qu’il fallait faire de notre côté. Mais les joueurs ont été fantastiques, au top sur tous les détails, aujourd’hui plus que jamais, aussi l’aspect tactique, comment nous avions défendu bas, j’ai vu une team de warriors et ça me rend encore plus heureux. » …

AC pour SOFOOT.com