Francesco Coco : « Un jour, Berlusconi m’a lui-même coupé la frange »

Dans sa carrière, Francesco Coco a joué au Milan, au Barça, à l'Inter. Il a aussi disputé la Coupe du monde 2002, participé au Koh-Lanta italien, sans oublier toutes ses soirées en boîte de nuit. À 46 ans, celui qui s'occupe aujourd'hui d'une école de foot près de Naples nous a reçus dans un bel hôtel de Milan pour rembobiner le film de sa vie.

Tu te souviens de ton premier jour à Milanello (le centre d’entraînement et de formation de l’AC Milan) ?

Non, mais je me rappelle en revanche l’un de mes premiers entraînements avec les pros. Il pleuvait, j’avais 15 ans, et Capello me faisait venir m’entraîner avec eux. Il était jeune lui aussi, mais déjà dur, mamma mia … En fin de séance, on fait un petit match : les titulaires contre les remplaçants et les jeunes. Je joue à mon poste, latéral gauche. Soudain, il y a un long ballon. Je cours très vite vers son point de chute, et je rentre un tacle glissé qui fait un peu voler l’attaquant d’en face. Mais je prends le ballon ! Là, Capello siffle et commence à crier : « Coco, che cazzo fai ? » (Coco putain, qu’est-ce que tu fais ?) J’étais un gamin, il m’a renvoyé au vestiaire prendre ma douche. Direct. Au duel avec moi, c’était Jean-Pierre Papin. Dans ma tête, j’étais persuadé d’avoir fait un bon truc pourtant. À cette période, j’étais le garçon le plus propre au monde. Pourquoi ? Parce que je n’ai jamais réussi à terminer le moindre entraînement, Capello m’envoyait toujours à la douche avant tout le monde. (Rires.) …

Propos recueillis par Andrea Chazy, à Milan pour SOFOOT.com