Francesco Camarda bat le record de précocité en Serie A

Et vous, vous faisiez quoi à 15 ans ?

Grâce à cette victoire acquise face à la Fiorentina ce samedi à San Siro (1-0), l’AC Milan renoue avec le succès en championnat, après une disette de quatre matchs en Serie A. Mais l’un des plus gros événements de la soirée côté milanais est bien l’entrée de Francesco Camarda. En remplaçant Luka Jović à la 83 e minute, l’attaquant italien est devenu le plus jeune joueur à fouler une pelouse de Serie A. À 15 ans, 8 mois et 14 jours, il efface donc Pietro Pellegri (2016) et Amadeo Amadei (1937) qui avaient débuté à 15 ans et 9 mois et 5 jours.…

LT pour SOFOOT.com