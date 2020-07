Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Principales réactions à l'annonce du nouveau gouvernement Reuters • 06/07/2020 à 21:43









FRANCE: PRINCIPALES RÉACTIONS À L'ANNONCE DU NOUVEAU GOUVERNEMENT PARIS (Reuters) - Voici les principales réactions à la composition du nouveau gouvernement du Premier ministre Jean Castex dévoilé ce lundi, qui compte 16 ministres et 14 ministres délégués. MARINE LE PEN, présidente du Rassemblement national (RN), sur Twitter: "À la Justice est nommé un militant d'extrême gauche qui souhaite l'interdiction du RN, premier parti d'opposition. Ça promet..." OLIVIER FAURE, Premier secrétaire du Parti socialiste, sur Twitter: "La crise appelait un changement profond. Au final, c'est un gouvernement plus à droite que jamais. Macron promettait de se réinventer mais il continue de concentrer tous les pouvoirs. Ce n'est pas un gouvernement, c'est un caprice." CHRISTIAN JACOB, président du parti Les Républicains, sur Twitter: "Tout ça pour ça. Ce jeu de chaises musicales ne fera pas oublier l'essentiel : l'échec de la politique menée depuis 3 ans, la défaite cinglante aux #Municipales2020 et l'incapacité d'Emmanuel #Macron à tracer un cap et à réagir face à la crise." ERIC COQUEREL, député La France insoumise, sur Twitter : "Le nouveau chemin se prépare en marche arrière : ce gouvernement c'est un commis, courroie de transmission de l'Elysée, un jeu de chaise-musicale entre les mêmes et deux papillons qui aiment les paillettes médiatiques en guise d'ouverture. Rien de changé." JULIEN BAYOU, secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), sur Twitter : "Bon vent à #Pompili ministre de l'écologie. Une feuille de route simple, celle de la #conventioncitoyenne #climat. Espérons qu'elle fasse mieux que lors de son passage comme secrétaire d'Etat à la biodiversité sous Hollande. Assez de discours, des actes." (Service France, édité par Blandine Hénault)

