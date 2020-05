Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Pas de quarantaine pour les voyageurs arrivant de l'espace Schengen Reuters • 04/05/2020 à 06:56









FRANCE: PAS DE QUARANTAINE POUR LES VOYAGEURS ARRIVANT DE L'ESPACE SCHENGEN PARIS (Reuters) - Les voyageurs se rendant en France en provenance de pays membres de l'espace Schengen ou de la Grande-Bretagne ne seront pas soumis à une mesure d'isolement de deux semaines que le gouvernement entend instaurer, a déclaré dimanche le consulat français en Grande-Bretagne. Cette nouvelle règle s'appliquera aux ressortissants français et étrangers, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Les détails seront fournis dans un décret précisant les mesures prévues dans le cadre d'un projet de loi visant à prolonger l'état d'urgence jusqu'au 24 juillet. "Les personnes entrant sur le territoire français depuis des pays de la zone européenne (UE/Schengen et Royaume-Uni) ne seront PAS affectés par la mesure de quarantaine annoncée en France, dont les détails seront précisés sous peu", a indiqué sur Twitter le consulat de France en Grande-Bretagne. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'Elysée. Dimanche, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a fait savoir qu'une liste de "pays à risque" serait communiquée sous peu, sans davantage de précisions. Les voyageurs en provenance de ces zones à risque, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère, seront soumis à des mesures de quarantaine, a-t-elle déclaré sur France Inter. (Michel Rose et Mathieu Rosemain; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.