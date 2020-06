Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Nouvel accroissement du programme d'emprunts pour 2020 Reuters • 10/06/2020 à 14:22









FRANCE: NOUVEL ACCROISSEMENT DU PROGRAMME D'EMPRUNTS POUR 2020 PARIS (Reuters) - La France a une nouvelle fois revu à la hausse son programme d'émissions de dette pour 2020 afin de prendre en compte l'augmentation des dépenses publiques engagées dans le troisième budget rectificatif présenté mercredi face aux répercussions économiques de la crise sanitaire. L'Agence France Trésor (AFT) prévoit désormais d'émettre 260 milliards d'euros d'emprunts à moyen et long termes cette année, contre 245 milliards dans la loi de finances rectificative du 25 avril dernier et 205 milliards initialement prévus dans le cadre du budget 2020. La variation des émissions de dette à court terme (BTF) est quant à elle portée à 79,9 milliards d'euros, contre 62,1 milliards d'euros dans la loi rectificative d'avril. Cette modification du programme de financement de l'Etat intervient en parallèle de la présentation du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 adopté dans la journée en conseil des ministres. (Leigh Thomas, Bertrand Boucey et Myriam Rivet)

