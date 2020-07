Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : Les créations d'entreprises retrouvent leur niveau d'avant-crise Reuters • 15/07/2020 à 09:12









FRANCE : LES CRÉATIONS D'ENTREPRISES RETROUVENT LEUR NIVEAU D'AVANT-CRISE PARIS (Reuters) - Le nombre de créations d'entreprises en France a de nouveau fortement rebondi en juin et retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire, a indiqué mercredi l'Insee. Les créations d'entreprises ont progressé de 38,2% le mois dernier en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, après déjà un bond de 59,6% en mai. Les créations d'entreprises classiques ont augmenté de 43,2% en juin et les immatriculations de micro-entrepreneurs ont progressé de 33,6%. La hausse la plus forte concerne les activités d'hébergement et de restauration (+75,3%), essentiellement dans les activités de restauration rapide, précise l'Insee. (Blandine Hénault, édité par Gwénaëlle Barzic)

