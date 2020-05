Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Le trafic de drogue a diminué de 30 à 40% pendant le confinement, selon Castaner Reuters • 15/05/2020 à 13:53









FRANCE: LE TRAFIC DE DROGUE A DIMINUÉ DE 30 À 40% PENDANT LE CONFINEMENT, SELON CASTANER PARIS (Reuters) - Les mesures de confinement imposées en France pour enrayer la propagation du coronavirus ont entraîné une baisse de 30 à 40% du trafic de drogue, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur. "Durant le confinement, les trafics ont été fortement touchés et on estime qu'ils ont diminué de 30 à 40%", a déclaré Christophe Castaner, s'adressant à la presse lors d'une visite à l'Office antistupéfiants (Ofast) de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Stéphanie Cherbonnier, contrôleure générale de l'Ofast, a quant à elle indiqué que les prix avait augmenté de 30 à 60%. (Sudip Kar-Gupta et Dominique Vidalon, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.