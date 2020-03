Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Le passe Navigo remboursé en avril, annonce Pécresse Reuters • 29/03/2020 à 12:06









FRANCE: LE PASSE NAVIGO REMBOURSÉ EN AVRIL, ANNONCE PÉCRESSE PARIS (Reuters) - Les cinq millions d'usagers des transports en commun en Ile-de-France se verront rembourser leur passe Navigo au mois d'avril en raison des circonstances exceptionnelles liée à l'épidémie de coronavirus, annonce la présidente de la région au Journal du Dimanche. "Je vais proposer au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités (IDFM), que je préside, le remboursement intégral du Passe Navigo, mais aussi du Navigo senior et de la carte ImaginR à tous les abonnés, pour le mois d'avril", dit-elle au Journal du Dimanche. "Cela concernera aussi bien ceux qui achèteront un abonnement mensuel pour aller travailler aux fonctions essentielles du pays que ceux qui sont confinés chez eux et avaient acheté un abonnement annuel", précise-t-elle. (Jean-Stéphane Brosse)

