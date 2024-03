France: le moral des ménages s'améliore légèrement en mars, selon l'Insee

( AFP / THOMAS SAMSON )

Le moral des ménages français s'est légèrement amélioré au mois de mars, l'indicateur le mesurant gagnant un point, tout en restant nettement au-dessous de sa moyenne de longue période, a annoncé mercredi l'Insee.

L'indicateur s'établit ainsi à 91 en mars, contre 90 en février (révisé en hausse d'un point), tandis que sa moyenne de longue période s'inscrit à 100.

Parmi les éléments composant cet indicateur, le sentiment sur l'inflation s'améliore en mars: la part des ménages qui considèrent que les prix ont fortement augmenté au cours des douze derniers mois diminue de six points (45) et celle des ménages estimant que les prix vont grimper au cours des douze prochains mois diminue de deux points (-50), après en avoir gagné sept en février. Dans les deux cas, le résultat demeure néanmoins plus pessimiste que la moyenne de longue période (-13 et -31 respectivement).

Il est également observé "un net rebond" de la proportion de ménages jugeant qu'il est opportun de faire des achats importants (+6 points à -34, après -5 points en février), ce qui reste cependant bien au-dessous de sa moyenne de long terme de -15.

L'opinion des ménages sur leur situation financière personnelle passée et future s'améliore. Le solde relatif à la situation financière passée augmente d'un point à -27, mais reste au-dessous de sa moyenne de longue période (-21). Celui relatif à la situation financière future augmente de trois points à -8 et s'établit désormais juste au-dessous de sa moyenne de long terme (-7).

Moins de ménages estiment qu'il est opportun d'épargner (-5 points, comme en février), à 31, contre une moyenne de long terme à 18.

L'opinion des ménages sur leur capacité d'épargne future s'améliore, avec un solde d'opinion en rebond de trois points (7), qui reste assez nettement au-dessus de sa moyenne de longue période (-7). Celui relatif à leur capacité d'épargne actuelle est stable à 12, un peu au-dessus de sa moyenne de long terme (10).

La perception des ménages sur le niveau de vie général en France progresse, qu'il s'agisse du niveau de vie passé (+2 points à -75) ou à venir (+1 point à -41) mais cette perception reste bien en dessous de la moyenne de long terme (-48 et -28 respectivement).

Enfin, les ménages regagnent de l'optimisme sur les perspectives d'évolution du chômage, avec un solde d'opinion en hausse de quatre points à 22 contre une moyenne de 33.