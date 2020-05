Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Le déficit budgétaire s'est creusé de 11,8 milliards d'euros en mars Reuters • 05/05/2020 à 09:18









FRANCE: LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE S'EST CREUSÉ DE 11,8 MILLIARDS D'EUROS EN MARS PARIS (Reuters) - Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 52,5 milliards d'euros fin mars, se creusant de 11,8 milliards d'euros par rapport à la même période il y a un an, subissant les premiers effets de la crise sanitaire en cours et du confinement instauré en France le 17 mars. Selon les données publiées mardi par le ministère de l'Action et des Comptes publics, "les premiers effets de la crise sanitaire sont observés en recettes et en dépenses". Au 31 mars, les dépenses du budget général (hors prélèvements sur recettes) s'établissaient à 84,6 milliards d'euros contre 75,2 milliards un an plus tôt, une progression notamment liée aux mesures exceptionnelles prises en réponse à la crise sanitaire, dont 2 milliards d'euros consacrés au dispositif exceptionnel de chômage partiel. Côté recettes fiscales nettes, l'impact de la crise se fait également sentir avec une baisse de 6 milliards d'euros en mars par rapport à mars 2019, avec notamment un recul de 2,8 milliards d'euros des recettes nettes d'impôt sur les sociétés en lien avec les reports de règlement des échéances fiscales accordés aux entreprises en difficulté. (Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

