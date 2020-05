Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Le conseil scientifique remet son avis sur les municipales Reuters • 18/05/2020 à 11:31









FRANCE: LE CONSEIL SCIENTIFIQUE REMET SON AVIS SUR LES MUNICIPALES PARIS (Reuters) - Le conseil scientifique remettra ce lundi au Premier ministre Edouard Philippe son rapport sur la tenue du second tour des élections municipales, en juin ou à l'automne, a annoncé la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault. "Le Premier ministre va avoir dans la journée le résultat du conseil scientifique et voir dans quelles conditions peut se passer le deuxième tour de ces élections", a déclaré Jacqueline Gourault sur Public Sénat. "Le Premier ministre rendra (ensuite) son avis devant le Parlement" et il "a souhaité qu'il y ait une discussion à ce sujet au Parlement". En dépit de l'épidémie de coronavirus, l'exécutif avait choisi de maintenir le premier tour des municipales, le 15 mars dernier, en imposant des mesures sanitaires strictes. Deux jours plus tard, le 17 mars, il ordonnait le confinement de la population et reportait sine die le second tour prévu le 22 mars. Le gouvernement a depuis fait savoir qu'il n'annoncerait sa décision concernant la date du scrutin qu'après avoir reçu le rapport du conseil scientifique, qui l'appuie depuis le début de l'épidémie de coronavirus, et après avoir consulté les principaux partis politiques à ce sujet. A l'approche de l'échéance, 36 maires de grandes villes - parmi lesquels Anne Hidalgo, Christian Estrosi ou encore Stéphane Le Foll - ont accentué la pression ce week-end sur l'exécutif en appelant dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche à la tenue du scrutin en juin, et non à l'automne. "Ne transformons pas le confinement sanitaire en un confinement démocratique qui serait néfaste à l'avenir de la France", ont-ils écrit. "Des millions de Français attendent d'avoir un maire, une équipe municipale et communautaire en place, capable de prendre des décisions capitales pour nos écoles, nos transports, nos emplois." Invité sur Europe 1 lundi matin, le président de l'Association des maires de France, François Baroin, a fait savoir que l'AMF était favorable à un scrutin fin juin "si les experts considèrent que l'épidémie est en quelque sorte sous contrôle" et "que le cadre protecteur de l'organisation des bureaux de vote permet une mobilisation électorale". La remise de l'avis du conseil scientifique, qui n'est pas systématiquement suivi par l'exécutif, survient une semaine après le début du déconfinement progressif en France. Sur le plan sanitaire, les hospitalisations et les patients pris en charge en réanimation continuent de baisser mais 483 nouveaux décès ont été recensés dimanche soir, portant le total à 28.108 morts. (Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

