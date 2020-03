Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Le confinement "très majoritairement" respecté à Paris Reuters • 31/03/2020 à 11:03









FRANCE: LE CONFINEMENT "TRÈS MAJORITAIREMENT" RESPECTÉ À PARIS PARIS (Reuters) - Le confinement obligatoire en vigueur en France depuis le 17 mars pour tenter de freiner la propagation du coronavirus est respecté par une "très grande majorité" des Parisiens, a déclaré mardi le procureur de la République de Paris, Remy Heitz, faisant état de neuf personnes en règle sur dix. "Au 30 mars, nous avions eu 303.000 contrôles (...) et près de 25.000 verbalisations, ce qui veut dire que le confinement est respecté par la très grande majorité des Parisiennes et des Parisiens puisque sur 10 contrôles, 9 personnes sont en règle, ce qui est quand même un signe positif", a-t-il dit sur franceinfo. Par ailleurs, 60 contraventions sur un total de près de 2.400 contrôles ont été dressées pour "ouverture d'un commerce non essentiel", a-t-il ajouté. Le confinement obligatoire, qui limite drastiquement les déplacements et oblige toute personne sortant de chez elle à présenter un justificatif aux forces de l'ordre, devait initialement prendre fin ce mardi mais face à la progression du virus, le gouvernement a annoncé vendredi sa prolongation au moins jusqu'au 15 avril. Selon le dernier bilan établi lundi soir par les autorités sanitaires françaises et basé sur les remontées des hôpitaux, l'épidémie de coronavirus a fait 3.024 décès pour un total de 44.550 cas de contamination confirmés en France. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.