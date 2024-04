France: la production industrielle rebondit de 0,2% en février, selon l'Insee

La production industrielle en France a augmenté de 0,2% en février sur un mois, après avoir reculé de 0,9% en janvier, a indiqué vendredi l'Insee.

La production manufacturière a pour sa part progressé de 0,9%, grâce à une nouvelle hausse de la fabrication de biens d'équipement et dans les industries agroalimentaires, ainsi qu'au rebond de la production des "autres produits industriels" (chimie, pharmacie, métallurgie, etc.), a précisé l'Institut national de la statistique.

L'Insee a revu à la hausse l'évolution de ses indices pour janvier, avec une baisse de l'ensemble de la production industrielle limitée à -0,9% contre -1,1% annoncée il y a un mois, et un repli de la production manufacturière révisé à -1,5% au lieu de -1,6%.

S'il constitue "une bonne nouvelle pour l'activité économique", ce léger rebond en février "n'est pas suffisant pour que la production industrielle contribue favorablement à la croissance du PIB au premier trimestre 2024", commente Charlotte de Montpellier, économiste chez ING, qui s'attend ainsi à "une stagnation du PIB" sur ce trimestre.

"Les carnets de commande semblent se redresser doucement, tandis que le niveau des stocks baisse légèrement. Néanmoins, le rebond risque d'être lent, prenant encore plusieurs mois et n'aurait un impact favorable sur la croissance du PIB qu'au cours du deuxième trimestre", ajoute l'analyste d'ING.

Et "malgré l'accélération attendue en cours d'année, la croissance moyenne du PIB sur l'année sera faible, de l'ordre de 0,5% contre 0,9% en 2023, en raison du début d'année très faible", estime-t-elle.

Selon les données détaillées par l'Insee, la production a bénéficié en février du rebond de 1,2% (après -1,7% en janvier) de la fabrication d'autres produits industriels, une catégorie statistique qui regroupe notamment la métallurgie (+0,9%) et la chimie (+1,7%), ainsi que la cokéfaction et du raffinage (+10% après -11,2%).

La production de biens d'équipement a de nouveau augmenté sur un mois (+1,3% après +0,8%), tout comme les industries agro-alimentaires (+1,1% après +1,3%).

A l'inverse, la production a de nouveau diminué dans les matériels de transport (-2,8% après -4,9%, dont -1,3% dans l'industrie automobile), et s'est repliée dans les industries extractives, énergie, eau (-3,4% après +2,4%), selon l'Insee.

Entre décembre 2023 et février 2024, la production manufacturière comme celle de l'ensemble de l'industrie française est supérieure de 0,2% à celle enregistrée un an plus tôt sur la même période.

Sur un an, "la production est en hausse dans les +autres produits industriels+ (+1,2%) et les matériels de transport (+1,2%)" et "est quasi stable dans les industries extractives, énergie, eau et les industries agroalimentaires", ajoute l'institut.

"Dans le contexte de prix élevés de l'électricité et du gaz facturés aux entreprises", la production des trois derniers mois dans "certaines branches intensives en énergie" reste en "net retrait" par rapport au niveau de 2021, soit "avant que les prix de l'énergie n'augmentent fortement", souligne l'Insee.

C'est notamment le cas dans la sidérurgie (-21,6%), la fabrication de pâte à papier, papier et carton (-13%), la fabrication de verre et articles en verre (-13%) et de produits chimiques de base (-14,3%).