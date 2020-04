Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: La justice somme Amazon de limiter son activité Reuters • 14/04/2020 à 14:53









FRANCE: LA JUSTICE SOMME AMAZON DE LIMITER SON ACTIVITÉ PARIS (Reuters) - La justice française a sommé mardi Amazon de restreindre son activité aux marchandises essentielles sous 24h00, le temps qu'une évaluation des risques épidémiques puisse être menée, a annoncé le syndicat Sud. Le tribunal de Nanterre, qui avait été saisi la semaine dernière par l'organisation syndicale, a assorti sa décision d'une astreinte d'un million d'euros par jour de retard, précise le syndicat sur Twitter. Des organisations syndicales réclament depuis plusieurs semaines l'interruption des activités du géant du commerce en ligne dans l'Hexagone, jugeant insuffisantes les mesures mises en place par le groupe américain pour protéger ses salariés. (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)

