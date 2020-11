Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: L'Insee table sur une contraction de 9 à 10% du PIB en 2020 Reuters • 17/11/2020 à 18:15









FRANCE: L'INSEE TABLE SUR UNE CONTRACTION DE 9 À 10% DU PIB EN 2020 PARIS (Reuters) - L'économie française devrait se contracter de 9 à 10% en 2020, en fonction de la durée du nouveau confinement instauré fin octobre pour lutter contre une deuxième vague d'épidémie de coronavirus, estime l'Insee dans un point de conjoncture mardi. L'ampleur de la contraction au quatrième trimestre devrait osciller entre 2,5% et 6% par rapport aux trois mois précédents, ce qui dépendra largement d'une éventuelle extension du confinement en décembre. L'Insee estime que l'activité de la deuxième économie de la zone euro est actuellement inférieure de 13% à son niveau d'avant-crise. A titre de comparaison, ce recul est moins important que la baisse de 30% affichée en avril pendant le premier confinement national visant à freiner la propagation du virus, particulièrement dans l'industrie et le bâtiment, qui s'en sortent beaucoup mieux que lors du premier confinement, souligne l'Insee. Les dépenses de consommation des ménages se situent à 15% en deçà du niveau d'avant-crise, soit moitié moins que la baisse enregistrée au moment du premier confinement, selon les données analysées par l'institut. (Leigh Thomas, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Stéphane Brosse)

