France: l'inflation confirmée à 3,1% sur un an en janvier

L'indice des prix à la consommation a progressé de 3,1% sur un an au mois de janvier en France, en net ralentissement par rapport à l'inflation enregistrée en décembre, qui était de 3,7%, a confirmé vendredi l'Insee.

"Cette baisse de l’inflation résulte du ralentissement sur un an des prix de l'énergie" (+1,9% contre +5,7% en décembre 2023), "de l'alimentation (+5,7% après +7,2%) et des produits manufacturés (+0,7% après +1,4%)", détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques dans cette seconde estimation de l'inflation, identique à la première, publiée fin janvier.

Le prix des services a en revanche augmenté un peu plus rapidement en janvier 2024 (+3,2%) qu'en décembre 2023 (+3,1%).

Indicateur scruté de près par les banques centrales dans leur combat contre la hausse des prix, l'inflation sous-jacente a également ralenti début 2024, pour s'établir à 3% contre 3,4% en décembre.

Cet indicateur mesure l'inflation en excluant certains produits dont le prix est particulièrement volatil, tels ceux de l'alimentation ou de l'énergie.

Dans le détail, le ralentissement de l'inflation énergétique s'explique notamment par le recul de 3,6% sur un an du prix de l'essence. Le prix du gazole s'est replié de 8,7% sur un an en janvier, tandis que celui de l'électricité bondissait en revanche de 23,2%.

Du côté de l'alimentation, les produits frais se sont renchéris de 7,9% en janvier 2024 (contre +8,8% en décembre 2023). L'inflation a atteint 5,3% en janvier sur les autres produits alimentaires, là aussi en net ralentissement par rapport au dernier pointage de l'Insee (+6,9%).

Enfin, la légère augmentation du coût des services découle notamment d'une hausse des prix des transports (+4% sur un an pour le transport ferroviraire, +8,7% pour les transports aériens), des services d'hébergement (+2,1%) et des assurances (+7,4%).

Indicateur de référence au niveau européen, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a progressé de 3,4% sur un an en janvier, après une augmentation de 4,1% en décembre.