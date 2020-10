Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: L'Etat relève la prime pour l'emploi des jeunes des "quartiers" Reuters • 22/10/2020 à 13:23









PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a porté jeudi à 7.000 euros la prime à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans habitant dans les quelque 1.500 quartiers prioritaires définis par la politique de la ville. La prime était fixée jusqu'ici à 5.000 euros pour un recrutement en CDI. Elle sera relevée à 7.000 euros pendant un an, puis de nouveau fixée à 5.000 euros pour les deux années suivantes, montre un décret paru au Journal officiel. Elle s'élèvera à 5.500 euros la première année pour un CDD d'au moins six mois, puis 2.500 euros les deux années suivantes. Le dispositif, qui devait expirer au 31 décembre, a également été prolongé d'un an. "C'est la promesse que chacun doit pouvoir trouver sa place dans la République", a déclaré jeudi matin la ministre du Travail Elisabeth Borne sur France 2. "Je ne peux pas accepter qu'un jeune ne trouve pas de travail parce qu'il n'a pas la bonne adresse ou qu'il n'a pas les bons codes." Ces "emplois francs" ont été mis en place à titre expérimental en 2018 avant d'être étendus en 2020 à l'ensemble des quartiers prioritaires. (Bureau de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.