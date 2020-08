Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Feu vert officiel à la reprise d'Hayange et Ascoval par Liberty Reuters • 14/08/2020 à 09:51









PARIS (Reuters) - Le groupe sidérurgique britannique Liberty a obtenu le feu vert du gouvernement français pour reprendre les sites France Rail Industry à Hayange (Moselle) et Ascoval à Saint-Saulve (Nord), annonce vendredi le ministère de l'Economie et des Finances. Liberty s'est engagé à apporter 65 millions d'euros de nouveaux financements pour relancer les deux sites, précise Bercy dans un communiqué. Le site d'Hayange, qui emploie quelque 400 personnes et est le premier fournisseur de rails de la SNCF, avait été laissé à l'écart du rachat de sa maison mère, British Steel, par le chinois Jingye. Sa reprise par Liberty, assure le communiqué de Bercy, permettra de créer "une filière intégrée de production de rails à partir d'acier recyclé peu émetteur de CO2, dans une logique d'économie circulaire, les rails usagés de la SNCF étant refondus par Ascoval et mis en forme par France Rail Industry". (Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.