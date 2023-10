France-Écosse : le premier jour du reste de l’ennui

Opposée à l'Écosse ce mardi à Lille, l'équipe de France, déjà qualifiée pour l'Euro, entame une période sans enjeu et - a priori - assez peu de réjouissances. Vous pouvez dès à présent régler vos réveils pour le mois de juin prochain, et profiter de la vie jusqu'à l'Euro allemand.

C’était il y a dix jours, mais c’est déjà de l’histoire ancienne. Une bonne vingtaine de degrés au thermomètre, une journée de Ligue 1 à se mettre dans le cornet, la perspective d’une phase finale de rugby exaltante, un conflit israélo-palestinien qui n’avait pas resurgi avec cette violence… Depuis, tout a foutu le camp. L’été, les derbys nationaux, le XV de France et l’espoir d’une désescalade au Proche-Orient. Notez d’ailleurs que la vague de chaleur s’est volatilisée vendredi, au moment même où la France validait son ticket pour l’Euro allemand à la faveur d’un six sur six. Peut-être pas un hasard quand on sait que s’ouvre pour la sélection tricolore la porte d’un sas d’attente long comme un hiver qu’on ne connaît plus à nos latitudes. « Objectif atteint. On a fait un parcours incroyable. Maintenant, à nous de profiter de ce moment, de savourer. Rendez-vous en Allemagne en 2024 » , expédiait Lucas Hernandez au micro de TF1, une fois la victoire aux Pays-Bas posée dans le panier. En attendant le mois de juin, date des prochains matchs à enjeu pour les Bleus, doit-on se résigner à ne plus faire que compter les titularisations consécutives de Griezmann, les buts de Mbappé le séparant du podium des meilleurs buteurs ou commenter le casting pour le poste de latéral droit ?

Et ça continue encore et Écosse…

Ce mardi, c’est donc dans un stade pas des plus chaleureux – oui, le Pierre-Mauroy dans l’agglomération lilloise, pour ne pas le nommer – et sur une pelouse abîmée par les packs de rugbymen que commence pour les gars de Deschamps ce long voyage à travers l’ennui. Un programme fait d’amicaux (contre l’Écosse ce mardi), de matchs qui n’ont plus rien d’éliminatoires (en Grèce et contre Gibraltar en novembre), et un petit tour de France passant par Lyon, Marseille, Bordeaux et Metz en 2024 en guise de préparation. Didier Deschamps, lui, veut garder tout le monde sous pression, c’est son job : « Il y aura un autre objectif, et les joueurs le savent. Pour être tête de série (à l’Euro), il faut être parmi les 5 meilleurs des 10 premiers. 18 points, je ne suis pas sûr que ça suffise. Donc il va falloir qu’on aille chercher encore des p

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com