France-Belgique : dix maires ferment des routes frontalières

C’était plus sympa le film avec Benoît Poelvoorde et Dany Boon.

L’AFP révèle ce dimanche que la frontière franco-belge appréhende le huitième de finale entre les deux nations, prévu lundi à 18 heures. Dans le but d’éviter de potentiels débordements et tensions liées au chambrage et à l’alcool avant et après la rencontre, dix maires de communes frontalières (huit en France, deux en Belgique) ont en effet pris la décision de fermer plusieurs routes.…

AL pour SOFOOT.com