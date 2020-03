Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Baisse record du climat des affaires, activité et consommation chutent d'un tiers Reuters • 26/03/2020 à 11:12









FRANCE: BAISSE RECORD DU CLIMAT DES AFFAIRES, ACTIVITÉ ET CONSOMMATION CHUTENT D'UN TIERS PARIS (Reuters) - Le climat général des affaires en France a connu une dégradation sans précédent en mars avec la mise en place des mesures de confinement pour ralentir la progression de l'épidémie de coronavirus, tandis que l'activité et la consommation totale des ménages français s'avèrent inférieures d'un tiers à leur niveau habituel, selon des données publiées jeudi par l'Insee. L'indicateur synthétique du climat des affaires a chuté de 10 points ce mois-ci, à 95, enregistrant sa plus forte baisse mensuelle depuis le début de cette série statistique en 1980, souligne l'Insee. En octobre 2008, au paroxysme de la crise financière après la chute de la banque Lehman Brothers, il avait plongé de neuf points. Cette dégradation globale du climat des affaires est particulièrement marquée dans le secteur des services (-14 points) et du commerce de détail (-13 points), fortement pénalisés par les mesures du confinement instaurées mi-mars. Dans une première estimation de la perte d'activité liée à la crise sanitaire en cours, publiée parallèlement à ses enquêtes de conjoncture traditionnelles, l'Insee estime que l'activité économique ainsi que la consommation totale des ménages français s'établissent à environ 65% de leur niveau habituel. Cet écart d'environ un tiers entre l'activité économique estimée pendant la dernière semaine de mars et l'activité d'une semaine "normale" semble pour l'Insee "cohérent avec les premières informations disponibles sur la situation des salariés, dont un tiers environ serait en activité sur le lieu habituel de travail, un tiers en télétravail et le dernier tiers en chômage partiel". Tout en prévenant qu'il est prématuré de tenter d'estimer l'ampleur de l'impact économique global de cette crise, l'Insee précise que "comptablement, un confinement d'un mois aurait un impact de l'ordre d'une douzaine de points de PIB trimestriel en moins, soit 3 points de PIB annuel". La loi de finance rectificative promulguée lundi, qui acte le plan de soutien de 45 milliards d'euros mis en place par le gouvernement pour soutenir l'économie française face aux répercussions de cette crise sanitaire, a été construite sur l'hypothèse d'une contraction de 1% du PIB de la France cette année. Mais le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, qui décrit la situation actuelle comme une crise économique sans précédent depuis la Grande Dépression de 1929, a prévenu depuis que le chiffre de la croissance française en 2020 serait "bien inférieur" à cette estimation. (Leigh Thomas et Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

