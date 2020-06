Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Baisse en trompe-l'oeil du nombre de demandeurs d'emploi en mai Reuters • 25/06/2020 à 12:38









FRANCE: BAISSE EN TROMPE-L'OEIL DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI EN MAI PARIS (Reuters) - Le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité a enregistré une baisse record en mai en France (hors Mayotte), la levée du confinement s'étant apparemment traduite par la reprise d'une activité partielle pour de nombreux inscrits à Pôle emploi mais les effectifs cumulés des catégories A, B et C de chômeurs a atteint un plus haut historique, à 6,125 millions. Selon les données publiées jeudi par le ministère du Travail et Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité) a reculé de 3,3% le mois dernier, soit 149.900 personnes de moins par rapport au mois d'avril. Même s'il s'agit de la plus forte baisse mensuelle depuis le début de cette série statistique en 1996, elle n'a pas permis d'effacer l'explosion du chômage enregistrée sur fond de confinement généralisé en France (+7,1% en mars, +22,6% en avril) et le nombre d'inscrits en catégorie A reste très élevé, à 4,426 millions. Cette forte baisse a principalement été alimentée par une bascule vers les catégories B et C (personnes exerçant une activité réduite), et les effectifs cumulés des trois catégories ont donc augmenté de 1,0% - soit 61.000 inscrits supplémentaires - en atteignant un plus haut historique, à 6,125 millions. (Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

