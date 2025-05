Foule de fidèles et dirigeants étrangers à l'intronisation de Léon XIV

Des sièges vides sont alignés devant la basilique Saint-Pierre à la veille de la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV, sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 17 mai 2025 ( AFP / Stefano Rellandini )

Dix jours après son élection à la tête de l'Eglise catholique, Léon XIV célèbre dimanche au Vatican la messe d'inauguration de son pontificat, en présence de dizaines de milliers de fidèles et de dirigeants étrangers dont le vice-président américain JD Vance.

Cette messe solennelle riche en rites et symboles, qui débutera à 10H00 (08H00 GMT) sur la place Saint-Pierre de Rome encadrée par un lourd dispositif de sécurité, marque le début officiel du pontificat du premier pape américain de l'histoire deux fois millénaire de l'Eglise catholique.

Robert Francis Prevost, élu le 8 mai après un conclave de 24 heures, y recevra à cette occasion les emblèmes pontificaux, le pallium, bande d'étoffe qui se porte sur la chasuble, et l'anneau du pêcheur, une bague rendue inutilisable après la mort de chaque pape.

Avant la messe, le pape de 69 ans, qui a passé plus de 20 ans au Pérou, se livrera à son premier bain de foule en papamobile au contact des fidèles, un exercice très apprécié de son prédécesseur François.

Son homélie devrait donner le ton de son pontificat, au terme d'une première semaine chargée lors de laquelle il a appelé à la paix, au dialogue et à davantage de justice sociale.

Le vice-président américain JD Vance - dernier dirigeant à rencontrer le pape François, le 20 avril à la veille de sa mort - sera présent aux côtés du secrétaire d'Etat Marco Rubio, ces deux responsables étant d'ailleurs de fervents catholiques.

L'élection de Léon XIV, natif de Chicago, a suscité un vif enthousiasme aux Etats-Unis même s'il s'était opposé à la politique antimigratoire de l'administration Trump, notamment sur son compte X, supprimé depuis.

Sont également attendus les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky, israélien Isaac Herzog et nigérian Bola Ahmed Tinubu, ainsi que leur homologue péruvienne Dina Boluarte. Le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre français François Bayrou, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen seront aussi place Saint-Pierre.

- Cérémonial millimétré -

Du côté des têtes couronnées, le roi et la reine Philippe et Mathilde de Belgique, Felipe VI et Letizia d'Espagne, le prince Edouard d'Edimbourg ont, entre autres, annoncé leur présence.

Bien qu'aucun pape n'ait été couronné lors d'une messe d'investiture depuis Paul VI en 1963, l'événement demeure grandiose et empreint de traditions.

Photo prise et distribuée le 16 mai 2025 par les médias du Vatican montrant le pape Léon XIV lors d'une audience avec le corps diplomatique au Vatican ( VATICAN MEDIA / Handout )

Après s'être recueilli devant le tombeau de Saint Pierre, sous l'autel central de la basilique, le nouveau guide spirituel des 1,4 milliard de catholiques se rendra en procession jusqu'à la place pour la messe célébrée en plusieurs langues et retransmise en direct en mondovision.

À l'issue de la cérémonie, le pape saluera une par une les délégations des chefs d'État à l'intérieur de la plus grande église du monde.

Comme pour les funérailles de François le 26 avril, les autorités italiennes ont annoncé des mesures de sécurité drastiques avec 5.000 membres des forces de l'ordre et 2.000 volontaires de la protection civile déployés dans la capitale italienne.

Des tireurs d'élite, des plongeurs, une couverture aérienne de l'armée de l'air et des opérations anti-drones seront également mis en place.

Photo prise et distribuée le 16 mai 2025 par les médias du Vatican montrant le portrait officiel du pape Léon XIV au Vatican ( VATICAN MEDIA / Handout )

Les fidèles et visiteurs qui ne pourront pas accéder à la place pourront suivre la cérémonie sur des écrans géants installés sur la Via dalle Conciliation, la grande avenue menant au Vatican.

Au cours de sa première semaine en tant que pape, Léon XIV a profité de ses audiences pour lancer ses premiers appels, de la libération des journalistes emprisonnés à la proposition de médiation aux belligérants du monde entier.

Devant le corps diplomatique vendredi, il a insisté sur son engagement social et appelé à lutter contre les "inégalités mondiales" et les "conditions de travail indignes", dans la lignée de Léon XIII (1878-1903), artisan de la doctrine sociale de l'Eglise.

Sur une note plus légère, le pape, passionné de tennis, a également reçu au Vatican le N.1 mondial, l'Italien Jannik Sinner, qui lui a offert une raquette.