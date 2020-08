Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forte croissance de l'économie allemande attendue au troisième trimestre, mais la reprise sera longue Reuters • 14/08/2020 à 11:22









FORTE CROISSANCE DE L'ÉCONOMIE ALLEMANDE ATTENDUE AU TROISIÈME TRIMESTRE, MAIS LA REPRISE SERA LONGUE BERLIN (Reuters) - Durement pénalisée par la pandémie de coronavirus, l'économie allemande connaîtra une forte expansion au troisième trimestre, mais il faudra encore beaucoup de temps pour que l'activité renoue avec son niveau d'avant-crise, estime vendredi le ministère de l'Économie dans son rapport mensuel. La première économie européenne se redresse progressivement depuis mai avec l'assouplissement des restrictions imposées pour freiner la propagation du virus, a précisé le ministère. L'activité du secteur industriel allemand continue de s'améliorer rapidement, mais cette progression va être freinée par la faible demande des pays encore affectés par la pandémie, a-t-il ajouté. D'après le ministère de l'Économie, la reprise économique restera en grande partie dépendante de l'évolution de la crise sanitaire en Allemagne et à l'étranger. (Riham Alkousaa, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Stéphane Brosse)

