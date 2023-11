Football Leaks : Rui Pinto condamné à six mois de prison avec sursis

On n’embête pas le PSG sans conséquences.

Rui Pinto, à l’origine des Football Leaks , a été condamné, en France à six mois de prison avec sursis. La fuite d’informations qu’il avait provoqué en 2016 avaient notamment mis en cause Cristiano Ronaldo (accusé d’avoir dissimulé 150 millions d’euros dans des paradis fiscaux) ainsi que le centre de formation du PSG pour un supposé fichage ethnique (enquête finalement classée sans suite). C’est d’ailleurs après une plainte du club de la capitale que le Portugais de 35 ans a été condamné, pour « des faits d’atteintes et de maintien dans un système de traitement automatisé de données, au préjudice du Paris-Saint-Germain » comme le résume L’Équipe . Il devra également verser un euro de dommages et intérêts au club de la capitale, ainsi que 4000 euros de frais de justice.…

LP pour SOFOOT.com