Football : l'Olympique de Marseille sème en Afrique

Le club marseillais vient d'annoncer l'ouverture prochaine d'une nouvelle école de formation sur le continent, ce sera à Abidjan. La structure ? qui sera inaugurée par le directeur général du club, Laurent Colette, et le Franco-Ivoirien Basile Boli ? entraînera des joueurs âgés de 5 à 16 ans selon les méthodes du club. L'initiative s'inscrit dans la stratégie du DG du club phocéen qui a mis l'Afrique au c?ur de sa stratégie. « Avec l'Afrique, on a de vraies relations, une vraie entrée », avait-il affirmé au journal La Provence, quelques semaines après son arrivée à Marseille.Lire aussi Football : l'OM School s'installe à AlgerDes aspirations africainesPour concrétiser ces ambitions, le club a lancé en décembre dernier « OM Africa ». Ouverture de structures, organisation d'événements en Afrique, produits dérivés et création de groupes de supporteurs?, le programme projette une multitude d'initiatives autour d'un objectif : « rapprocher et fédérer ses supporteurs sur le continent africain ». « Sur ces territoires, il existe une véritable passion pour l'Olympique de Marseille et nous avons jugé important de nous rapprocher de nos supporteurs et de mettre en route tout un programme destiné à être plus présent dans cette partie du monde », explique Laurent Colette sur le site de l'OM.Lancé en grande pompe à l'occasion du match OM-Bordeaux le 8 décembre 2019 ? avec la venue des anciennes stars du club telles...