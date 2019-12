Football : l'Institut Diambars, un partenaire de choix pour l'OM

Le Paris Saint-Germain et Arsenal ont choisi le Rwanda, l'Olympique de Marseille, le Sénégal. Dimanche, le club a annoncé avoir signé un accord exclusif de partenariat avec l'Institut Diambars du Sénégal. Pendant trois ans, le club de Ligue 1 et la prestigieuse école sénégalaise de football s'échangeront méthodes et éducateurs. Le contrat prévoit également « une option prioritaire sur deux joueurs des Diambars » chaque saison, a précisé à l'AFP le président du centre sénégalais, Saer Seck. « C'est une priorité ouverte, mais Jacques-Henri [Eyraud, le président du club ] sait que, si l'OM en voulait trois ou quatre, on serait autour de la table pour trouver une solution », a-t-il ajouté.OuvertureLes négociations autour de ce partenariat ont débuté en juin 2017 entre l'OM et l'école de football basée à Saly, au sud de Dakar. Si le club marseillais a aussi approché les écoles des Brasseries du Cameroun ou le Paradou à Alger, c'est finalement le centre de formation sénégalais qui a emporté la mise. Pour les Diambars, « c'était le bon moment » : « Après seize ans d'existence indépendante sans partenariat, il était temps que nous nous ouvrions au monde professionnel », a précisé Saer Seck, également président de la Ligue sénégalaise (LSFP).Une école de prestige en AfriqueNés en 2003 de la volonté de l'ex-footballeur béninois Jimmy Adjovi-Boco, les Diambars, « guerriers » en wolof, accueillent...