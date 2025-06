Foot - La championne du monde Carmona arrive au PSG pour sortir de sa "zone de confort"

La défenseuse espagnole Olga Carmona, championne du monde, pose sous le logo du PSG à Paris le 13 juin 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

"C'était le moment de sortir de ma zone de confort", a expliqué à l'AFP la défenseuse Olga Carmona, ex-capitaine du Real Madrid et championne du monde avec l'Espagne, pour expliquer son choix de rejoindre le PSG, dont elle est la recrue phare de l'été.

Question: Comment se passe vos premiers pas à Paris ?

Réponse: "Je viens tout juste d'arriver, je vais me chercher un appartement. Je suis très enthousiaste et très motivée par ce nouveau défi, à l'idée d'arriver dans ce grand club. Je suis heureuse parce que je pense que nous pouvons faire de grandes choses, je viens pour gagner."

Q: Pourquoi avez-vous signé au Paris Saint-Germain ?

R: "Paris est une ville que j'ai toujours aimée. J'ai déjà joué ici et j'ai trouvé qu'il faisait très froid (rires), mais ce club m'a toujours attirée. C'était une des possibilités de transfert que j'avais, mais depuis le début, ils m'ont toujours manifesté de l'intérêt et de l'affection, je pense que c'est très important pour une footballeuse de sentir qu'ils me voulaient vraiment, dès les premiers contacts, et finalement j'ai choisi de venir ici."

Q: Pourquoi partir du Real Madrid où vous étiez la capitaine ?

R: "Au final, j'ai passé cinq saisons au Real Madrid. J'ai vécu de très bons moments, tout le monde sait que je suis très reconnaissante pour tout ce que le Madrid m'a donné. Je suis arrivée petite fille et je repars en étant devenue une femme. Je suis heureuse de tout ce que j'ai vécu là-bas, mais personnellement, je pensais que c'était le moment de sortir de ma zone de confort, de continuer à évoluer en tant que joueuse et en tant que personne. J'ai osé relever ce défi et j'en suis très contente."

Q: Est-ce aussi une expérience personnelle au-delà du football ?

R: "Oui, bien sûr. Du moment que j'avais décidé de quitter Madrid, je voulais partir pour connaître une autre culture, un autre pays et une autre langue. Dans le cas présent, je dois apprendre le français, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'étudier un peu au collège. Je vais tout faire pour m'adapter le plus vite possible et pour pouvoir apporter beaucoup à l'équipe."

Q: Ne redoutez-vous pas d'arriver dans un club régulièrement devancé par Lyon comme le Real l'était par le FC Barcelone dans la Liga féminine ?

R: "Bien sûr, L'OL Lyonnes est l'une des meilleures équipes d'Europe. Mais c'est justement là le défi, il y a un beau projet, une belle équipe pour pouvoir rivaliser avec Lyon et essayer de remporter tous les titres que nous pouvons gagner."

L'Espagnole Olga Carmona sous le maillot de l'Espagne, contre l'Angleterre, à Cornella de Llobregat, près de Barcelone, le 3 juin 2025 ( AFP / LLUIS GENE )

Q: Pouvez-vous nous décrire vos tatouages ?

R: "J'en ai beaucoup (rires), mais celui-ci (elle montre son poignet gauche) est celui que je partage avec ma mère. Si je me souviens bien c'est le premier que j'ai fait. Il représente une femme et sa petite fille enlacées et se prolonge par le signe infini. C'est un peu le symbole de la relation que j'ai avec ma mère, elle a fait beaucoup de sacrifices pour nous tous, mes deux frères et moi. Nous lui en sommes très reconnaissants. Je n'aurais pas pu être ici sans elle. Cet autre tatouage est une phrase en anglais: +No one is you and that is your power+, personne n'est comme toi et c'est ton pouvoir. Je me considère comme une joueuse avec beaucoup de personnalité. C'est une phrase à laquelle je m'identifie beaucoup."

Q: Il vous faudrait une phrase en français...

R: "Quand je gagnerai mon premier titre en France (rires)!".

Propos recueillis par Pablo MELIÁN et Emmanuel BARRANGUET