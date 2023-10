information fournie par So Foot • 27/10/2023 à 15:08

Fonseca a haussé la voix à la mi-temps de Lille-Bratislava

Paulo fronce les sourcils.

Bien que finalement victorieux, le LOSC n’a, de loin, pas réalisé sa meilleure prestation de la saison face au Slovan Bratislava jeudi. En grande difficulté et menés à la pause, les Lillois s’en sont remis au talent de Yusuf Yazıcı et Rémy Cabella, pour arracher un succès important dans l’optique d’une qualification pour les huitièmes de finale. Mais ils ont aussi eu besoin d’être réveillés par leur entraîneur Paulo Fonseca, comme l’a raconté en zone mixte le gardien nordiste, Lucas Chevalier, à l’issue de la rencontre. « On s’est fait secouer à la mi-temps parce que ce n’était pas normal de rendre une telle copie pour un club comme le LOSC » concède-t-il, lucide sur la performance des siens.…

JF pour SOFOOT.com