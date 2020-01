Fondue, ninja, drapeau transgenre? : voici les émojis de 2020

Vous allez pouvoir agrémenter vos SMS d'émoji vache, câlin, appareils à fondue et autre ninja. Le consortium Unicode, qui gère la liste de ces célèbres pictogrammes, vient en effet de dévoiler le cru 2020, comme le relatent nos confrères de LCI ce jeudi 30 janvier. En tout, ce sont 62 nouveaux émoji qui vont faire leur apparition sur les smartphones du monde entier.Certains des nouveaux pictogrammes dépeignent l'évolution de nos sociétés. Les émojis mariés disposent ainsi d'un genre neutre et un drapeau transgenre (bleu-rose-blanc) est désormais disponible au côté de l'étendard LGBT. Une femme qui allaite a toutefois été retouchée par certains, comme Google. La firme la représentera en train de donner le biberon, indique la chaîne d'information en continu.Des pancartes de protestation feront aussi partie des nouveautés, comme un écho aux manifestations des Gilets jaunes, des soulèvements populaires au Chili, au Liban ou à Hong Kong.Les animaux à l'honneurCastor, chat noir, ver de terre, chat noir? Les animaux seront également à l'honneur en 2020. Le mammouth sera même ressuscité pour le plus grand plaisir des utilisateurs.Si vous estimez qu'un émoji manque à l'appel, il vous est possible de soumettre une demande à Unicode, qui l'étudiera. Il y a fort à parier que certains Bretons n'hésiteront pas à faire la promotion de leur drapeau en 2021, car il n'a malheureusement pas été retenu cette année. Une pétition réclamant la...