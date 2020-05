Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fonds de relance: les Vingt-Sept toujours divisés sur l'équilibre prêts/subventions Reuters • 15/05/2020 à 21:38









FONDS DE RELANCE: LES VINGT-SEPT TOUJOURS DIVISÉS SUR L'ÉQUILIBRE PRÊTS/SUBVENTIONS BRUXELLES (Reuters) - Les pays membres de l'Union européenne n'ont toujours pas réussi à s'entendre sur l'équilibre à trouver entre prêts (remboursables) et subventions (non-remboursables) dans le cadre du fonds européen censé financer la relance post-pandémique, a-t-on appris vendredi auprès d'un haut responsable de l'UE. Alors que cette répartition est cruciale pour la finalisation du Fonds de relance, la Commission européenne a repoussé au 27 mai prochain l'annonce de sa nouvelle proposition sur le budget à long terme de l'UE, le cadre financier pluriannuel (CFP) qui doit courir sur la période 2021-2027. "La question jackpot, c'est la taille et la répartition entre prêts et subventions. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Le processus est extrêmement fragile", a dit cette source. Cet introuvable équilibre a empêché les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept de s'entendre sur les détails du Fonds de relance lors de leur dernier sommet, qui s'est tenu le 23 avril en visioconférence. Plusieurs pays du Nord de l'Europe continuent de résister à l'idée de subventions, ou transferts budgétaires, estimant que toute aide communautaire versée à un Etat membre devra être remboursée, a poursuivi cette source. Les Vingt-Sept sont en revanche d'accord pour que la Commission européenne puisse emprunter de l'argent sur les marchés de capitaux pour financer ce Fonds. Les sommes seraient ensuite distribuées via le cadre financier pluriannuel. (Robin Emmott; version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.