Foire 1-54 : Marrakech, rendez-vous de l'art contemporain africain

Adossé aux remparts de la Ville rouge, le palace rénové par Jacques Garcia, joyau de l'architecture arabo-andalouse, accueille la troisième édition de la foire internationale d'art africain 1-54 (1 comme le continent et 54 pour le nombre de pays). Fondée par Touria El Glaoui, fille du peintre Hassan El Glaoui, dont deux toiles ornent les murs du hall d'entrée de La Mamounia, la foire se rêve en carrefour de l'art contemporain africain. Inaugurée à Londres en 2013 puis à New York en 2015, 1-54 revient dans la ville ocre après avoir accueilli 6 000 personnes l'an dernier. L'événement a su drainer un public international de collectionneurs avertis qui n'avaient pas le temps ou l'envie de se déplacer à Londres ou à New York. L'art contemporain africain plaît et s'émancipe dans un secteur devenu porteur, à l'image de cette foire marrakchie, d'Akaa (Also Known as Africa) en France ou encore de l'implantation définitive de la maison de ventes Artcurial au c?ur de Marrakech. Pour cette 3e édition, 1-54 propose une sélection de vingt galeries internationales, dont plus de la moitié sont issues du continent africain. Seront mis à l'honneur dessins, peintures, sculptures, vidéos, collages ou photographies.Renouveau de l'art africain et hub culturelDepuis une dizaine d'années, l'art africain s'éveille. Longtemps ignoré et sous-estimé, il connaît un réel renouveau. « En quelques années, la foire a suscité un réel intérêt de collectionneurs...