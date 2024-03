Foden et Manchester City achèvent United

Malgré la sublime ouverture du score de Marcus Rashford, Manchester City a enlevé le derby de Manchester grâce à un Phil Foden de gala (3-1). Le champion en titre reste à un point derrière Liverpool.

Manchester City 3-1 Manchester United

Buts : Foden (56 e , 80 e ) & Haaland (90 e +1) pour les Citizens // Rashford (8 e ) pour les Red Devils

En anglais, le nom commun « banger » désigne originellement une saucisse gorgée d’eau qui n’a pas été percée avant d’être cuite, et explose donc à la cuisson. Mariée à de la pomme de terre écrasée, elle forme l’intemporel « bangers and mash » , à la carte de n’importe quel pub qui se respecte outre-Manche. Pour la définition plus contemporaine du terme, utilisée sous nos latitudes, il faudra se renseigner auprès de Marcus Rashford et Phil Foden, qui en ont offert deux exemples ce dimanche après-midi sur la pelouse du City of Manchester Stadium. Seulement, puisque le football est autant cruel que romantique, le gaucher éclipsera son partenaire en sélection, dans l’histoire de ce match : après les chipolatas, Foden a fini par percer la défense adverse pour signer le doublé et surtout offrir logiquement, avec la contribution d’Erling Haaland, le derby à Manchester City, face à United (3-1). Parfait pour le Liverpool-City, dans sept jours, avant lequel les deux premiers du championnat ne seront séparés que d’un point.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com