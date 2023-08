Florian Sotoca ouvre le score contre Manchester United d’un lob de 50 mètres

Les Red Devils se sont peut-être plantés d’attaquant.

Pour son dernier match amical de l’été, le RC Lens s’est offert une affiche de prestige, face à Manchester United, à Old Trafford ce samedi. Et les Sang et Or ont parfaitement respecté ce match de gala en ouvrant le score de manière fabuleuse. Alors que Raphaël Varane, l’ancien Artésien, négocie mal un ballon au niveau du rond central, Florian Sotoca voit André Onana un peu loin de sa cage, et tente un lob de 50 mètres, en première intention. Le portier camerounais a beau courir vers ses buts, il ne parvient pas à stopper le ballon, qui finit sa course dans les filets. Grâce à ce bijou, Lens mène 1-0 à la mi-temps.…

LT pour SOFOOT.com