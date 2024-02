Florian Maurice courtisé par la Roma ? Rennes dément une approche

Floriano Maurizio.

Et si l’aventure de Florian Maurice au Stade rennais arrivait à son terme ? Selon la presse italienne, l’ancien directeur sportif de l’OL serait sur les tablettes de l’AS Roma, qui vient de se séparer de Tiago Pinto. Du côté des Bretons, on affirmait ce week-end que l’ancien buteur du PSG était encore dans le projet et qu’aucune approche romaine n’avait été reçue par le club rouge et noir.…

LT, avec CG pour SOFOOT.com