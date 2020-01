Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Florence Parly dimanche au Sahel avec trois ministres européens Reuters • 17/01/2020 à 12:04









FLORENCE PARLY DIMANCHE AU SAHEL AVEC TROIS MINISTRES EUROPÉENS PARIS (Reuters) - La ministre française des Armées est attendue dimanche au Sahel avec ses homologues d'Estonie, Suède et Portugal, pays prêts à épauler les militaires de Barkhane dans la lutte contre les groupes armées djihadistes. "Je vais dimanche au Sahel, j'y serai accompagnée par le ministre suédois de la Défense, ainsi que par le ministre estonien de la Défense et enfin le ministre portugais", a déclaré vendredi Florence Parly sur Europe 1. "Nous allons continuer à soutenir nos partenaires sahéliens et par ailleurs nous appelons à une internationalisation, à ce que des partenaires nous rejoignent pour aider les pays du Sahel à mener ce combat", a-t-elle ajouté. L'Estonie a confirmé sa participation à la future coalition de forces spéciales ("Takuba") dont la France a pris l'initiative pour appuyer les 4.500 hommes de Barkhane au Sahel. La Suède et le Portugal pourraient aussi être présents. "Nous n'y sommes pas seuls et nous y serons certainement plus nombreux encore lorsque, à l'été, cette force Takuba, qui va être constituée de forces spéciales européennes, va pouvoir accompagner les forces armées maliennes", a dit Florence Parly. "Barkhane n'intervient pas seule. La dernière opération que nous avons menée récemment, plus de 50% des forces qui étaient engagées dans cette opération étaient des forces partenaires, sahéliennes et européennes." "Il faut donc appeler à davantage de coopération parce que c'est un des défis les plus difficiles que les pays du Sahel ne pourront pas relever seuls", a insisté la ministre, qui est également attendue prochainement aux Etats-Unis pour discuter du soutien américain au Sahel. Face à une menace djihadiste persistante, les dirigeants du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad) et la France ont annoncé lundi la mise en place d'un nouveau cadre opérationnel avec des priorités redéfinies et une action concentrée sur la zone dite des "trois frontières" entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. (Sophie Louet, édité par Jean-Michel Bélot)

