Flambée des prix de l'énergie : quelles mesures ont été prises par les gouvernements européens ?

Si la France a décidé de "bloquer le prix du gaz", d'autres pays européens ont décidé de diminuer les taxes ou de mettre en place des aides locales ciblées.

Plusieurs Etats européens ont mis en place des mesures pour limiter l'impact des hausses des prix de l'énergie sur le portefeuille de leurs concitoyens. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Prix bloqués, baisse des taxes, chèque énergie, aides locales ciblées... Face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité, plusieurs gouvernements européens ont pris des mesures pour limiter l'impact sur la facture des consommateurs et le président du Conseil européen Charles Michel a inscrit le sujet à l'ordre du jour de la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'UE les 21 et 22 octobre. Tour d'horizon.

La France "bloque le prix du gaz"

Dans l'Hexagone, les tarifs réglementés du gaz, en progression depuis plusieurs mois, vont à nouveau bondir de plus de 12% ce vendredi 1er octobre. Mais ce sera la dernière augmentation avant plusieurs mois, a déclaré le gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi que le gouvernement allait bloquer les prix du gaz jusqu'en avril . Il a aussi annoncé la limitation de la prochaine hausse des prix de l'électricité, prévue en février 2022, à 4%, par une baisse de taxe sur l'électricité.

L'exécutif avait déjà annoncé un versement exceptionnel de 100 euros en décembre pour les quelque six millions de ménages bénéficiaires du chèque énergie. Si les mesures de modération des prix annoncées jeudi ne suffisent pas, le chèque énergie sera revalorisé, a par ailleurs indiqué le chef du gouvernement.

Des aides ciblées au Royaume-Uni

L'envolée des prix du gaz et l'augmentation prévue vendredi des prix de l'électricité au Royaume-Uni (+12%) surviennent en même temps qu'une diminution des minima sociaux et la fin des mesures de soutien à l'emploi pour faire face à la crise.

Face au mécontentement, le gouvernement a annoncé jeudi un fond de 500 millions de livres destiné aux municipalités pour des aides ciblées afin d'aider les plus précaires à payer leurs factures d'énergie, notamment de chauffage, mais aussi à couvrir des dépenses d'alimentation et d'habillement.

Les associations de lutte contre la pauvreté dénoncent des mesures "insuffisantes" et une "tentative de dernière minute".

Limitation des bénéfices en Espagne

L'Espagne, plus dépendante du gaz pour sa production d'électricité que ses voisins européens tels que la France, a agi dès juillet avec une baisse temporaire de la TVA sur l'électricité, décidée par le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez pour faire baisser la facture des consommateurs les plus modestes.

Mais cette baisse a déjà en partie été absorbée par l'envolée des prix et le gouvernement a présenté une seconde salve de mesures mi-septembre, dont une baisse temporaire de l'impôt spécial sur l'électricité et une limitation des bénéfices extraordinaires engrangés par les compagnies d'électricité grâce aux prix élevés.

L'Italie instaure des exonérations pour les précaires

L'Italie a annoncé la semaine dernière une enveloppe de trois milliards d'euros, avec l'élimination sur la facture de ce qui est appelé "coûts d'infrastructure" pour le gaz au dernier trimestre.

Quelque 2,6 millions de personnes bénéficiant d'ores et déjà d'un "bonus social" ne subiront pas la hausse des prix du gaz. Pour les autres, la TVA sera abaissée à 5%. L'enveloppe permettra par ailleurs d'exonérer les plus précaires de la hausse sur leur facture d'électricité.

Des compensations en Pologne

Le gouvernement polonais prépare des mesures de compensation pour les foyers dont les dépenses liées à l'énergie sont supérieures ou égales à 10% de leurs revenus, soit 6% des foyers polonais.

Pas encore de mesures en Allemagne et en Belgique

En Allemagne, où les prix ont grimpé de 14% sur un an en septembre, une porte-parole du ministère de l'Économie a indiqué que le gouvernement surveillait de près la situation, mais qu'"aucune mesure" de compensation n'était à l'ordre du jour.

Dans d'autres pays comme la Belgique, la hausse des prix n'a pas encore été répercutée sur les consommateurs.