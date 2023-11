Firmino balance sur la relation Mané-Salah

Roberto balance !

Dans un livre paru ce jeudi et intitulé « Sí, señor, My Liverpool Years », Roberto Firmino revient sur ses années passées sur les bords de la Mersey, où il a conquis une Ligue des champions et un titre de champion d’Angleterre. Dans des extraits partagés par le Guardian , le Brésilien s’épanche sur la relation entre les deux stars de l’équipe, Sadio Mané et Mohamed Salah, et son rôle de tampon entre les deux : « Je voyais tout en premier, les regards, les grimaces, le langage corporel, l’insatisfaction lorsque l’un était énervé contre l’autre ». Des tensions provoquées par l’individualisme de Salah, que Firmino raconte sans détour: « Salah avait l’habitude d’énerver tout le monde lorsqu’il ne passait pas la balle. […] Klopp a exposé ce problème devant tout le monde : lorsqu’un coéquipier était en meilleure position, il fallait passer la balle. C’était une allusion claire à Salah ». Et le Brésilien de noter les progrès de l’Egyptien dans l’exercice, soulignant qu’il a fait beaucoup d’efforts sur cet aspect de son jeu au fil du temps.…

JF pour SOFOOT.com